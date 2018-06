Comandament de vreme rea la Guvern din cauza codului galben de ploi puternice

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis miercuri o informare meteo de ploi, vant și grindina pentru cea mai mare parte a țarii, pana vineri dimineața. Din noaptea de miercuri spre joi, Capitala și 17 județe intra sub cod galben de ploi puternice, in vigoare pana joi seara, informeaza Mediafax. Incepand de joi de la ora…

- Mario Draghia, fost fotbalist la Dunarea Giurgiu, a fost gasit mort, marti seara, in apartamentul sau din cartierul Tineretului, anunța giurgiuveanul.ro. Colegii lui Mario Draghia (35 de ani), din Liga Prieteniei, au fost cei care au alertat pompierii, pentru a interveni in deblocarea ușii apartamentului…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare meteorologica cod galben de ploi torențiale si vijelii pentru 18 judete, in vigoare pana luni la ora 05.00. In dupa-amiaza zilei de duminica și in noaptea de duminica spre luni, in zona Carpaților Orientali și Meridionali,…

- Meteorologii eu emis, joi, o atenționare de Cod galben de instabilitate atmosferica in 25 de județe din Oltenia, sudul Banatului, Transilvania, local in Moldova, valabila pana joi seara, la ora 21.00. Incepand de la 21.00, intra in vigoare o informare de averse cu caracter torențial, descarcari electrice,…

- Jandarmeria Romana spune ca jandarmii sunt pregatiti cu un numar suficient de forte astfel incat sa poata asigura siguranta oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astazi in Capitala, intre care mitingul PSD din Piata Victoriei la care sunt asteptate cateva sute de mii de persoane,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru cele 400 de autobuze, anunța Zf.ro. Pana la finalul acestui an vor fi aduse in Bucuresti primele 100, iar pana la sfarsitul anului 2019, vor ajunge si celelalte 300 de unitati. “Una dintre principalele masuri pentru deblocarea…

- Taximetristii din Capitala vor sa iși faca singuri dreptate și protesteaza din nou. De aceasta data, protestul are loc, marți, la Gara de Nord, anunța Antena 3. Taximetriștii vor sa-i alunge din zona Garii de Nord pe cei care fac piraterie si nu folosesc aparatul de taxat in timpul curselor. In aceste…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus, marti, dezbaterii publice modificarile la Statutul politistului, motvand ca acestea sunt necesare din cauza deficitul de personal si nevoii de a corecta anumite prevederi care au fost declarate neconstitutionale. Modificarile vizeaza descentralizarea mecanismului…