Deschiderea granitelor Turciei pentru migrantii ilegali a dus la incidentele grave la granitele cu Grecia.

Peste 10.000 de migranti incearca sa intre in Grecia incepand de joia trecuta, cand Ankara a anuntat ca nu se mai considera constransa de acordul incheiat cu Uniunea Europeana in 2016 in virtutea caruia Turcia trebuia sa opreasca fluxurile de migranti ilegali, in schimbul a miliarde de euro din partea UE.

Grecia si-a consolidat masurile de securitate de-a lungul frontierei cu Turcia, suplimentand efectivele si efectuand constant patrulari in zona.



In urma violentelor…