Comandă flori deosebite de la Maison d’Or și te bucuri de transport gratuit și alte surprize! Una dintre cele mai importante aplicații ale internetului este comerțul electronic. In urma cu 30 de ani de exemplu, oamenii nici macar nu se gandeau ca intr-o zi vor putea comanda aproape orice, de oriunde s-ar afla. Ce-i drept, pe atunci se puteau comanda telefonic anumite produse (spre exemplu cosmetice sau ustensile de bucatarie), insa acestea erau expediate destul de tarziu, dupa cateva zile sau chiar saptamani. Astazi, mulțumita internetului și serviciilor de curierat rapid, ne putem bucura de comenzi in cateva ore de la plasarea acestora. Iar despre produsele ce pot fi comandate, probabil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

