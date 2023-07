Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman (25 de ani), extrema stanga de la FCSB, a fost scos la pauza meciului cu FCU Craiova, la scorul de 2-0. Coman a fost unul dintre cei mai buni oameni de la FCSB in prima repriza cu FCU Craiova. El a trimis centrarea din cornerul in urma caruia Miculescu a deschis scorul, in minutul 8.…

- FCU Craiova - FCSB » Fanii oltenilor au rabufnit la pauza, cand vicecampioana era in avantaj cu 2-0. FCSB s-a dezlanțuit in primele 20 de minute. David Miculescu a deschis scorul in urma unui corner, Florinel Coman a dublat avantajul dintr-un penalty obținut tot de el. „Mai avem 45 minute la dispoziție…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca e important ca formatia sa sa castige partida cu FC U Craiova 1948 din prima etapa a Superligii, precizand ca o victorie la debut ofera incredere jucatorilor pentru restul meciurilor."Maine…

- Noul jucator al celor de la FCSB , mijlocașul Alexandru Baluta, spune ca nu a existat niciun fel de echilibru intre ofertele primite de la noua sa echipa si Universitatea Craiova. „Incepe un nou capitol pentru mine, sunt pregatit sa ajut FCSB pe toate fronturile. Stiu ca este o provocare foarte mare…

- Pe 18 iunie 1983, Divizia A programa etapa cu numarul 32, cap de afiș fiind derby-ul Dinamo - Craiova. Adica primele doua clasate, desparțite de numai doua puncte, in favoarea gazdelor (45/43). La capatul unei intalniri pe care au dominat-o categoric (27-6 fiind raportul șuturilor la poarta, 9-4 cadrate!),…

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite continua cu alte momente tensionate. De aceasta data cel care le-a starnit a fost Sorin Bontea, care și-a folosit amuleta pentru a face schimb de concurenți cu celelalte echipe. Așadar, un concurent a plecat din echipa roșie, iar decizia a creat…

- „Centralul” Adrian Cojocaru a acordat doua penalty-uri contestate puternic, cate unul pentru fiecare echipa, in prima repriza din Rapid - CSU Craiova. Marko Dugandzic și Andrei Ivan le-au transformat și au stabilit scorul pauzei, 1-1. Dupa 30 de minute destul de liniștite, in Giulești au urmat cateva…

- Florinel Coman, fotbalistul aflat in plina revenire de forma la FCSB, a povestit cum a decurs cel mai emoționant moment trait in plan personal, și anume nașterea fiicei sale. „Mbappe” si Ioana Timofeciuc au devenit parinți in 2022. La 25 de ani, Florinel Coman spune fara remușcari ca și-a indeplinit…