Calendar-Ortodox: 28 mai - pomenirea sfantului sfintitulul mucenic Eutihie, episcopul cel din Melitina

In aceasta luna, in ziua a douazeci si opta pomenirea sfantului sfintitulul mucenic Eutihie, episcopul cel din Melitina.Tot in aceasta zi, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Nichita Niceta… [citeste mai departe]