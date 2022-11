COMA a lansat noul single CALISTA COMA a lansat “CALISTA”, al patrulea single de pe “Acordul parinților“, programat sa apara in primavara 2023. “De multe ori, incercand sa ne rezolvam problemele, ne-am trezit ca tot ce am realizat a fost sa nenorocim situațiile și mai tare…. CALISTA vorbește despre toate parțile noastre conflictuale la care nu dorim sa renunțam, dar și despre urmarile posibile la care nimeni nu se mai gandește. Pe “Acordul parinților” piesele sunt gandite in tandem, opunand diferite teme ale trairilor noastre interioare ascunse sau uitate ca intr-o balanța, in speranța unei confruntari care sa duca la echilibru. CALISTA este… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

