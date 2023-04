COMA a lansat albumul Acordul părinților COMA a lansat albumul “Acordul parintilor”, materialul discografic cu numarul cinci. Odata cu prezentarea albumului, COMA a lansat si piesa “Lauri”. “Lauri este a șasea si ultima semnatura de pe Acordul Parinților. A fost facuta cu ultimele picaturi din calimara și la o ora tarzie… si am pus in ea amaraciune si dezgust, raceala, resemnare, indiferenta, dar și un strop de melancolie. Și am ras. Pentru ca ea mi-a zambit, mi-a spus “Curaj!”… și m-a imbrațișat cu blandețe”, a declarat COMA. “Acordul parinților” este colecție de melodii rezultata in urma unui experiment desfașurat in timpul pandemiei,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

