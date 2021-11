Stiri pe aceeasi tema

- In acest an se implinesc 25 de ani de cand Reteaua de sanatate REGINA MARIA a lansat primele abonamente medicale din Romania. Aparitia pe piata a acestui instrument a fost punctul de cotitura care a condus la dezvoltarea ulterioara a sistemului de sanatate, contribuind la educarea populatiei si la felul…

- Studiu REGINA MARIA Studiul desfașurat de REGINA MARIA pentru a urmari raspunsul imun post vaccinare impotriva Covid-19 a finalizat faza a III-a, care analizeaza prezența anticorpilor la 6 luni de la prima doza. Principalele concluzii ale studiului arata ca: In cazul pacienților care s-au vaccinat și…

- Rețeaua de sanatate REGINA MARIA iși gestioneaza bugetele de resurse umane cu sistemul de management al performanței in HR, de la Senior Software. Compania a redus cu pana la 50% timpul dedicat operațiunilor de analiza și bugetare din zona de HR. Ușor de folosit și customizabila, soluția software ofera…

- (VEZI VIDEO) Excelența manageriala continua sa iși arate roadele la Spitalul Municipal Orșova. Compartimentul de Terapie Intensiva (ATI) a fost modernizat și reabilitat, iar acum are aparatura ultramoderna, la standardele celor mai mari spitale din Europa. Investiția a costat 540.000 de lei și s-a realizat…

- Robotul Mazor X™ Stealth Edition, o platforma chirurgicala de ultima generatie, care poate fi gasit in acest moment doar in 8 spitale din toata Europa, va fi utilizat si in Romania, in urma unui parteneriat intre Spitalul Monza si Medtronic, lider mondial in domeniul tehnologiei, serviciilor si solutiilor…

- ” In Romania, 1 din 3 adulti sufera de afectiuni ale coloanei vertebrale. Pentru a veni in intampinarea nevoilor acestor pacienti, Spitalul Monza si Medtronic, lider mondial in domeniul tehnologiei, serviciilor si solutiilor medicale, au semnat un parteneriat unic pentru serviciile medicale din Romania,…

- Trenul Connecting Europe Express ajunge in Romania pe 17 septembrie Comisia Europeana a anuntat astazi ca un tren simbolic numit Connecting Europe Express urmeaza sa traverseze Europa timp de mai bine de o luna, având în vedere ca anul 2021 a fost desemnat ca fiind "anul cailor ferate".…

- SEMNAL DE ALARMA: Tinerii romani sunt afectați de boli ale batraneții. Suntem „fruncea” Europei SEMNAL DE ALARMA: Tinerii romani sunt afectați de boli ale batraneții. Suntem „fruncea” Europei Semnal de alarma din partea medicilor. Tot mai multi tineri mananca prost, sunt obezi, sedentari, au colesterolul…