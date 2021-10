Stiri pe aceeasi tema

- Rohan Dennis, dublul campion mondial la contratimp (2018, 2019), a semnat pentru urmatoarele doua sezoane cu Jumbo-Visma, echipa recentului campion olimpic de la Tokyo, slovenul Primoz Roglic, a anuntat, miercuri, formatia ciclista olandeza pe site-ul sau, citat de AFP."Abia astept sa demarez…

- Ciclistul belgian Tim Merlier (Alpecin) a castigat luni, la sprint, prima etapa a Turului Benelux, imbracand si tricoul de lider la general, fiind cronometrat luni intre Surhuisterveen si Dokkum (Olanda), dupa 169,6 km, in 3 h 32 min 16 sec (medie orara: 48,0 km), informeaza AFP. Pe locurile urmatoare…

- Primoz Roglic are prima șansa la caștigarea Turului Spaniei 2021. Dar Egan Bernal, Adam Yates (Ineos Grenadiers), Enric Mas și Miguel Angel Lopez (Movistar Team) nu sunt departe in clasament și vor lupta pana la capat in ultima saptamana a turului, inclusiv pe noua și imposibila cațarare Altu d’El Gamoniteiru.…

- OFICIAL| 415 cazuri noi și 13 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 193 de oameni internați la ATI 415 cazuri noi și 13 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 193 de oameni internați la ATI Luni, 23 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de…

- L am cunoscut in toamna lui 2006, in redactia Ziua de Constanta de pe strada Luntrei nr. 10. O casa cu un singur nivel. Emilian Andrei 4 februarie 1952 ndash; 20 august 2021 sau Nea Andrei, redactorul sef, ocupa locul de intrare, pe dreapta, atunci cand nu se afla in camera cu pereti de sticla unde…

- Ciclistul eston Rein Taaramae (Intermarche-Wanty-Gobert) a castigat luni en solitaire etapa a 3-a a Turului Spaniei, desfasurata pe distanta de 202,8 kilometri intre Santo Domingo de Silos si Picon Blanco, si a devenit lider la general, detronandu-l pe slovenul Primoz Roglic (Jumbo Visma), transmite…

- Ciclistul sloven Primoz Roglic (Jumbo Visma), mare favorit in a realiza tripla in Turul Spaniei 2021 dupa succesele din 2019 si 2020, a castigat prima etapa de la Burgos, un contratimp individual de 7,1 km, si a intrat in posesia tricoului rosu de lider, transmite AFP. Roglic, proaspat campion…

- O femeie de 68 de ani din județul Contanța a murit dupa ce s-a infectat cu tulpina Delta a coronavirusului, a anunțat DSP Constanța intr-un comunicat de presa citat de News .ro. Femeia nu era vaccinata impotriva Covid-19. In acest județ au fost confirmate șapte cazuri de infectare cu aceasta varianta…