- Nestor Lorenzo (58 ani), selecționerul Columbiei, a avut o noua serie de declarații spumoase, chiar inaintea semifinalei de Copa America, pe care „La tricolor” o va disputa in fața Uruguay-ului (joi, ora 03:00, Bank of America Stadium). Dupa ce a caștigat contra Canadei, Argentina așteapta in finala.…

- Argentina s-a calificat in finala Copa America 2024, dupa o victorie cu 2-0 in fața Canadei. Echipa lui Messi se lupta in ultima etapa cu caștigatoarea dintre Uruguay și Columbia. La final de meci, Lionel Messi a declarat ca se bucura de „ultimele sale batalii” in tricoul Argentinei, dupa ce marți a…

- Naționala Argentinei s-a amuzat pe seama lui Drake, dupa ce artistul hip-hop americano-canadian a pariat 300.000 de dolari pe faptul ca reprezentativa „pumelor” va pierde in semifinalele Copa America in fața Canadei. Argentina a trecut de Canada, scor 2-0, grație golurilor semnate de Alvarez și Messi,…

- Argentina, condusa de superstarul Lionel Messi, care a implinit 37 de ani pe 24 iunie, a invins in noaptea de marti spre miercuri Canada cu 2-0 in fața a 80.000 de spectatori pe MetLife Stadium (New Jersey, SUA) și s-a calificat in finala Copa America 2024 de duminica, de la Miami. In cealalta semifinala…

- S-a terminat faza grupelor la Copa America, iar Brazilia are un adversar infernal in sferturile de finala: Uruguay. Brazilia - Columbia, scor 1-1, a fost ultimul meci al grupelor la Copa America 2024. Brazilienii au terminat pe locul 2 in grupa, cu 5 puncte, sub Columbia, și are parte de un traseu extrem…

- Patricia Maria Tig a castigat turneul ITF de la Focsani, cu premii de 15.000 de dolari, dupa ce a invins-o in finala pe Bianca Elena Barbulescu, in doua seturi identice, cu 6-4, 6-4. Clasata pe locul 469 WTA, Țig și-a adjudecat victoria dupa o ora si 44 de minute, la finalul unui meci in care […]

- Aryna Sabalenka a invins-o, joi seara, pe Danielle Collins (7-5, 6-2) si i se alatura sportivei Iga Swiatek in finala turneului WTA 1000 de la Roma, asa cum a facut-o in urma cu doua saptamani la Madrid.

- Arina Sabalenka, favorita 2, s-a calificat, joi seara, in finala turneului Mutua Madrid Open, si o va infrunta pe Iga Swiatek, numarul 1 mondial. Cele doua sportive au jucat si finala din 2023 a competitiei, cand castigatoare a fost Sabalenka, scor 6-3, 3-6, 6-3, conform news.ro.