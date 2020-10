Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi in cadrul unei conferinte video cu experti internationali in materie de politica externa ca o alianta militara intre China si Rusia nu este necesara in acest moment, dar ar putea exista in viitor.

- Armata sarba a efectuat sambata in poligonul militar Pester, in vestul tarii, un exercitiu militar, ca o demonstratie a puterii militare revigorate a Serbiei, relateaza agentia Reuters. Programul de aplicatii militare, denumit Cooperation 2020 si la care au asistat presedintele Aleksandar Vucic si alti…

- Adjunctul sefului Asociatiei veteranilor de razboi din Kosovo, Nasim Haradinaj, acuzat de intimidare a martorilor, a fost arestat si transferat la Haga, a anuntat Tribunalul special insarcinat cu anchetarea crimelor de razboi comise in Kosovo, ce are sediul in Tarile de Jos, transmite duminica AFP.…

- E mobilizare uriașa la Drumul Taberei, acolo unde, de la 12, președintele Klaus Iohannis, e așteptat sa ia parte la inaugurarea magistralei M5. Un elicopter survoleaza zona, iar la fața locului au fost aduși mai mulți angajați ai SPP. Conform unor informații pe surse, este posibil ca președintele…

- Presedintii Boliviei, Columbiei si Ecuadorului, tari care impreuna cu Peru formeaza Comunitatea Andina de Natiuni (CAN), au indemnat parlamentul peruan sa nu voteze destituirea presedintelui Martin Vizcarra in actualul context de urgenta sanitara, noteaza AFP. "Solicitam autoritatilor…

- "Rusia trebuie sa respecte suveranitatea Belarusului si dreptul poporului sau de a-si alege liderii in mod liber si corect", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany. "Numarul masiv de belarusi care protesteaza pasnic demonstreaza clar ca guvernul nu poate sa mai ignore…

- Un lider al Fortei Alternative Revolutionare Comune (FARC), partid infiintat de fosta gherila marxista, a fost ucis vineri de rebeli ai Armatei de Eliberare Nationala (ELN) la Montecristo, in nordul Columbiei, a denuntat duminica fosta gherila, scrie AFP preluat de agerpres. Jorge Ivan Ramos, 52…

- Presedintele SUA Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru autorul atentatului de la maratonul din Boston, dupa ce o instanta de apel a schimbat sentinta initiala si a retrimis cazul spre judecare. „Rareori cineva a meritat pedeapsa cu moartea mai mult decat autorul atentatului din Boston, Djohar…