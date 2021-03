Dan Bittman implineste astazi 59 de ani

Dan Bittman s a nascut pe 29 martie 1962 la Bucuresti si este un cantaret, autor, prezentator de televiziune si compozitor roman, de origine evreiasca. Acesta a devenit solistul formatiei Holograf in anul 1985.A reprezentat Romania in cadrul concursului muzical Eurovision in 1994, unde a ocupat locul 21, acumuland 14 puncte.Intre… [citeste mai departe]