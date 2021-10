Columbia sterilizează hipopotamii lui Pablo Escobar (VIDEO) Un grup de hipopotami, care reprezinta o moștenire nedorita in urma morții celebrului șef columbian al cartelului drogurilor Pablo Escobar, este sterilizat. Potrivit BBC, Escobar, impușcat de poliție in 1993, este cel care a importat ilegal animale exotice. Inclusiv aceasta „pereche” de hipopotami – supranumiți “hipopotamii cocainei”. De atunci, o populație in creștere de animale a pus stapanire pe zona rurala din apropierea fostei sale ferme, Hacienda Napoles. Pana in prezent, guvernul columbian a sterilizat 24 din cele peste 80 de animale. Acestea au fost tratate cu o substanța chimica care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

