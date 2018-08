Columbia, referendum pentru măsuri anticorupţie Printre masurile propuse se numara reducerea salariilor pentru membrii parlamentului, pedepse mai aspre pentru cei condamnati pentru coruptie si obligarea parlamentarilor sa plateasca pentru absentarea de la vot. Participantii la referendum trebuie sa raspunda prin 'da' sau 'nu' pentru fiecare masura separata. Referendumul este considerat un pas important in lupta anticoruptie din Columbia, una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta aceasta tara. Parlamentul, cea mai corupta instituție Parlamentul Columbiei (Congresul) este institutia cu cea mai proasta reputatie in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

