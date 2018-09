Columbia, primul producător de cocaină din lume Culturile ilicite de frunze de coca au crescut cu 17%, la 171.000 de hectare, iar capacitatea de producere a cocainei a crescut cu 31% in raport cu 2016, la 1.379 tone, a indicat ONUDC, in raportul sau anual prezentat la Bogota."Vreau sa-mi exprim profunda preocupare fata de sumele de bani generate de drogurile ilegale", a declarat reprezentantul organizatiei in Columbia, Bo Mathiasen, citat de AFP.



In 2016, suprafata totala a plantatiilor de coca, planta a carei frunza reprezinta materia prima pentru cocaina, atingea 146.000 de hectare. Regiunile de la frontiera cu Ecuadorul si Venezuela…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

