Columbia: Preşedintele Ivan Duque cere înlăturarea numeroaselor baraje ridicate de manifestanţi Presedintele columbian Ivan Duque a cerut vineri inlaturarea blocajelor rutiere care s-au inmultit in timpul protestelor din ultimele zece zile impotriva politicii sale, reprimate violent in mai multe orase ale tarii, informeaza AFP. Foto: (c) Herbert Villarraga/REUTERS "Da dialogului, da pentru a construi, dar un nu categoric barajelor, deoarece barajele nu sunt pasnice, incalca drepturile altor oameni", a spus presedintele columbian in timpul unei intalniri cu jurnalistii la palatul prezidential din Bogota. Ivan Duque a mentionat 733 de baraje care au fost ridicate de la inceputul miscarii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

