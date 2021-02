Peste 6.400 de civili au fost executati sumar si prezentati ca ucisi in lupta in Columbia, de trei ori mai mult decat era estimat pana acum in acest scandal al "falsilor pozitivi", cel mai grav implicand armata in aproape sase decenii de razboi intern, noteaza AFP.



Jurisdictia speciala de pace (JEP) a anuntat joi ca a stabilit ca "cel putin 6.402 columbieni femei si barbati au murit si au fost prezentati ilegal ca fiind cazuti in lupta intre 2002 si 2008", potrivit unui comunicat.



Cifrele confera o noua dimensiune acestui "fenomen macro-criminal", potrivit JEP, creata…