Presedintele american, Joe Biden, ii va spune presedintelui columbian, Gustavo Petro, in cadrul discutiilor de joi, de la Casa Alba, ca este dispus sa relaxeze sanctiunile impuse Venezuelei doar in schimbul unor masuri concrete pentru alegeri corecte in tara, a declarat un oficial din administratie…

Organizatia Mondiala a Sanatatii isi intensifica ajutorul pentru Guinea Ecuatoriala, care se confrunta cu o epidemie de virus Marburg, informeaza Rador.De la declararea epidemiei, in luna februarie, au existat 15 cazuri confirmate si alte 23 probabile.

Presedintele american Joe Biden spune ca guvernul israelian, confruntat cu o uriasa miscare de protest fața de proiectul de reforma a justitiei, intre timp pus in pauza, nu poate „continua pe aceasta cale".

Președintele a spus miercuri, la mai puțin de 48 de ore dupa ce guvernul sau a supraviețuit unei duble moțiuni de cenzura, ca este pregatit sa accepte lipsa de popularitate ca o consecința a impunerii reformei, scrie Le Monde . Președintele francez Macron a declarat miercuri ca spera ca reforma pensiilor,…

Manifestații au avut loc in 20 de orașe din Israel, iar protestatarii au denunțat inclusiv propunerea de extindere a așezarilor in Cisiordania, relateaza The Guardian. Mii de israelieni s-au adunat la Tel Aviv pentru a cincea saptamana consecutiv pentru a demonstra impotriva reformelor controversate…

Președintele rus Vladimir Putin a comparat, joi, lupta de acum impotriva Ucrainei și a aliaților sai occidentali cu victoria Rusiei impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, intr-un discurs care a marcat 80 de ani de la batalia decisiva de la Stalingrad, informeaza Reuters,…

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marti ca nu a terminat modificarile in randul oficialilor superiori si ca cei care nu se conformeaza standardelor stricte vor fi demisi, anunța Rador.

Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti un proiect de ordonanța pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul sanatatii.