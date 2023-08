Stiri pe aceeasi tema

- Presedinele Nigeriei, Bola Tinubu, a anuntat luni un pachet de masuri menite sa rezolve problema costurilor de trai, care a provocat turbulente sociale si inmultirea jafurilor, informeaza Rador.In cadrul unui discurs televizat, Bola Tinubu a declarat ca a ordonat scoaterea si livrarea a 200.000 de…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a condamnat Suedia si Danemarca pentru ca nu au reusit sa previna actele repetate de ardere a unor copii ale Coranului, informeaza Rador.In cadrul unei reuniuni extraordinare, OCI, care are sediul in Arabia Saudita, a indemnat statele membre sa adopte toate actiunile…

- Armata chineza va efectua exercitii aeriene comune cu Emiratele Arabe Unite, in luna august, in cadrul eforturilor Beijingului de intensificare a influentei asupra natiunilor din Orientul Mijlociu.Ministerul Apararii de la Beijing a anuntat ca exercitiile aeriene comune cu Emirartele Arabe Unite…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI), cu sediul la Jeddah, in vestul Arabiei Saudite, s-a declarat luni "dezamagita" de absenta luarii unor masuri de catre Suedia si Danemarca dupa mai multe incidente cu incendierea si profanarea Coranului, care au au generat o criza diplomatica cu mai multe state…

- Mii de oameni au manifestat luni (24 iulie) in Yemen, in capitala Sanaa, impotriva profanarii(arderii) Coranului in Danemarca și Suedia, potrivit Reuters. Protestul a fost organizat de mișcarea Houthi care controleaza o mare parte din nord-vestul Yemenului, inclusiv capitala Sanaa, de la sfarșitul anului…

- Premierul suedez si presedintele Biden au salutat vestea ca Turcia este de acord cu aderarea Suediei, informeaza Rador.Premierul suedez Ulf Kristersson a declarat ca este "o zi buna" pentru Suedia, care marcheaza un pas important in aderarea tarii sale la NATO. CITESTE SI Turcia aproba aderarea…

- Rebelii houthi, care controleaza nordul Yemenului, au anuntat ca au interzis toate importurile din Suedia, in semn de protest fata de arderea unei copii a Coranului la Stockholm, in luna iunie, anunța Rador.Un ministru houthi a declarat ca Yemenul este prima tara islamica ce adopta un astfel de demers…