- Reprezentativele Belgiei și Angliei au debutat cu dreptul la turneul final al Campionatului Mondial din Rusia. Cele doua echipe europene s-au impus cu 3-0 respectiv 2-1 in duelurile pe care le-au susținut cu reprezentativele din Panama și Tunisia. Dupa o prima repriza in care goalkeeperul lui Dinamo,…

- Victoria pe care Mexic a obținut-o cu 1-0 in prima etapa a turneului final din cadrul Campionatului Mondial de fotbal din Rusia, a fost dublata de succesul cu același scor, 1-0, pe care reprezentativa Suediei l-a inregitrat contra Coreei de Sud. Revenirea dupa 12 ani la un Mondial a Suediei a fost una…

- Belgia- Panama de la ora 18:00 și Tunisia- Anglia de la ora 21:00 sunt primele partide care se vor disputa in Grupa G a turneului final al Campionatului Mondial din Rusia. Cele doua partide, ca de altfel toate disputele de la acest turneu final, vor fi transmise in direct de TVR1 și TVR HD. Cele […]…

- Fotbalistul brazilian Luvannor Henrique, fost jucator la Sheriff Tiraspol, actualmente la Shabab Al-Ahli din Arabia Saudita, urmarește cu sufletul la gura meciurile de la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal.

- Franța-Australia de la ora 13:00 și Peru- Danemarca, ora 19:00 sunt meciurile primei etape din cadrul grupei C a turneului final al Campionatului Mondial din Rusia, cele doua partide putand fi urmarite in direct la TVR 1 și TVR HD. Reprezentativa Franței este mare favorita in duelul de la Kazan cu Australia.…

- Astazi, incepand cu ora 18.00 a inceput editia cu numarul 21 a Campionatului Mondial. Primul meci: Rusia - Arabia Saudita. Imaginea acestui turneu final il intruchipeaza pe legendarul portar Lev Iasin, castigator al Balonului de Aur in 1963.32 de echipe, inclusiv cea a tarii gazda, au un singur obiectiv…

- Jucatoarea de tenis, Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul trei la Roland Garros. Performanța jucatoarei de 30 de ani și clasata pe locul 33 WTA a fost posibila dupa victoria fara emoții obținuta in fața suedezei Rebecca Peterson (22 de ani, 97 WTA), scor 6-1, 6-2. Buzarnescu a pierdut primul game…

- Campiona Angliei va avea un numar record de fotbaliști la turneul final: 17, cu unul mai mult decat Real. Pentru fiecare zi petrecuta la naționala, FIFA platește 7.000 de euro. La City, Guardiola a format un lot de campioni. Și campionii sai vor fi la Mondial. Managerul va avea nu mai puțin de 17 jucatori…