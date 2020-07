Columbia: Închisoare pe viaţă pentru viol şi uciderea unui minor Presedintele columbian Ivan Duque a promulgat miercuri o reforma constitutionala care prevede inchisoarea pe viata pentru cei vinovati de viol si uciderea copiilor si adolescentilor cu varsta sub 18 ani, relateaza AFP. ''Astazi, Columbia spune nu acestor banditi care doresc sa atace tandretea, inocenta, esenta copiilor nostri'', a declarat seful statului de la palatul prezidential din Bogota. Aproape doi minori sunt ucisi in fiecare zi in Columbia. Potrivit departamentului de medicina legala, peste 22.000 de copii si adolescenti cu varsta sub 18 ani au fost victime ale infractiunilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

