- Fostul presedinte columbian Alvaro Uribe a decis marti sa renunte la mandatul sau in Senatul tarii dupa ce a fost plasat in arest la domiciliu in cadrul unei anchete privind acuzatii de influentare a martorilor, informeaza miercuri dpa potrivit Agerpres. Ancheta impiedica ''orice asteptare de a putea…

- PNL Bihor și-a desemnat candidații pentru funcția de primar al orașului Oradea și pentru cea de președinte la Consiliul Județean Bihor. Astfel, actualul viceprimar al orașului, Florin Birta, candideaza la Primarie, iar fostul edil, Ilie Bolojan, vrea sa fie președinte al Consiliului Județean Bihor.…

- Fostul presedinte columbian Alvaro Uribe a fost testat pozitiv la COVID-19 la doar cateva ore dupa ce Curtea Suprema de Justitie a decis plasarea sa in arest la domiciliu pentru mituirea unor martori si pentru a evita ca fostul sef al statului columbian sa obstructioneze ancheta, au confirmat miercuri…

- Separatistii din sudul Yemenului au anuntat miercuri ca renunta la autonomie si s-au declarat gata sa puna in aplicare acordul de la Riad, ce prevede o impartire a puterii in sud cu guvernul, informeaza France Presse. Consiliul de tranzitie din sud (STC) "anunta ca renunta la declaratia de autonomie"…

- Justiția rusa a condamnat marți organizația principalului oponent al Kremlinului Alexeï Navalny la plata a trei amenzi, în special pentru ca nu a șters de pe Youtube o ancheta în care-l acuza pe fostul premier Dmitri Medvedev ca a fost în fruntea unui imperiu imobiliar, potrivit…