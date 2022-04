Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia poate redirecționa cu ușurința exporturile vastelor sale resurse energetice dinspre Occident catre țarile care au nevoie de ele, relateaza Reuters.

- Reprezentanții celor 13 membri ai Organizației țarilor exportatoare de petrol și aliații lor (OPEC+) au convenit sa-și ajusteze in creștere producția in luna mai doar pana la 432.000 barili (fața de 430000 actualmente). Miniștrii petrolului ai țarilor OPEC+, conduși practic de Rusia, iși mențin producția…

- Președintele rus, Vladimir Putin anunța ca Federația Rusa trebuie sa aplice sancțiuni reciproce în direcția Occidentului pe domeniul industriei aviației. „Țarile occidentale și-au facut alegerea, desigur, trebuie sa le raspundem. Propun sa pornim de la faptul ca în viitorul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, marți, intr-un interviu acordat ABC News, despre un posibil „compromis” in ceea ce privește solicitarea Moscovei de a recunoaște independența regiunilor separatiste din Donbas. Zelenski spune, de asemenea, ca NATO „nu este pregatita” sa accepte Ucraina…

- Vladimir Putin strange și mai tare latul in jurul vocilor critice, in plin razboi cu Ucraina. Puținele site-uri de știri straine Meduza, Deutsche Welle, RFE-RL si serviciului in limba rusa al BBC au fost blocate vineri. Doua organizatii media liberale, tolerate pana acum, Eho Moskvi și canalul Dozhd…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este dispus sa negocieze cu Rusia, chiar daca invazia rușilor a „distrus” o mare parte din Ucraina. Iata ce a publicat pe rețelele sociale despre locul in care se va negocia pacea dintre state.

- Presedintele rus Vladimir Putin a insistat, miercuri, asupra caracterului „nenegociabil” al intereselor si securitatii tarii sale, a elogiat capacitatile militare ale statului rus, dar s-a declarat, totodata, pregatit sa gaseasca „solutii politice„ la criza actuala cu Ucraina, relateaza France Presse.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat marti ca Rusia nu vrea razboi si doreste ''sa continue lucrul in comun'' cu Occidentul asupra securitatii europene si pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina, dar a descris situatia din estul separatist prorus al acestei tari drept