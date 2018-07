Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de ciorapi Ciserom din Sebes, judetul Alba, o companie cu o istorie de peste 90 de ani, a obtinut anul trecut afaceri de 22,8 milioane de lei, in scadere cu circa 3% comparativ cu 2016, potrivit calculelor ZF facute pe baza datelor de la Ministerul de Finante. „Povestea companiei a inceput…

- Politistii au facut verificari, joi, in zona Ursoaia, la limita judetelor Alba si Cluj si au descoperit arbori taiati ilegal. Valoarea pagubei va fi imputata padurarului cantonului. Potrivit IPJ Cluj, polițiștii Posturilor de Poliție Comunala Beliș și Marișel, in colaborare cu Ocolul Silvic Horea Apuseni…

- Politistii din Alba au facut joi patru perchezitii la Blaj si au depistat trei autoturisme cautate de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 47.000 de lire sterline, care se aflau in posesia unor cetateni din municipiu. Cei doi barbati sunt banuiti de inselaciune, fals si tainuire, fapte…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea, gruparea pirotehnica din cadrul Detasamentului de pompieri Tulcea a fost solicitata sa intervina marti dupa-amiaza pentru cercetarea si ridicarea unor elemente de munitie gasite in localitatea Baia, cu ocazia efectuarii…

- "Masura opririi circulatiei pentru scurte perioade de timp este instituita in scop preventiv, pentru efectuarea transportului, pe camp, a proiectilelor gasite in zona", au precizat reprezentantii Infotrafic. La o prima evaluare, toate cele sase bombe descoperite au cate aproximativ 500 de…

- Alte cinci bombe de aviatie provenind din cel de al Doilea Razboi Mondial, in greutate de aproximativ 500 de kilograme fiecare, au fost descoperite joi, in apropierea DN 2 (E85), la iesirea din municipiul Focsani, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Sase bombe de aviatie provenind din cel de al Doilea Razboi Mondial, in greutate de aproximativ 500 de kilograme fiecare, au fost descoperite joi, in apropierea DN 2 (E85), la iesirea din municipiul Focsani, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Trei pistoale, o arma cu aer comprimat, o arma alba și alte accesorii folosite in acțiuni violente au fost ridicate, azi, 20 aprilie, de polițiștii din ... The post Percheziții in Timiș. Pistoale și arme albe descoperite in locuințele a doi tineri appeared first on Renasterea banateana .