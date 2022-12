Stiri pe aceeasi tema

- "In total de 34 de persoane au murit si noua au fost ranite. Dintre cei raniti, trei au reusit sa iasa in viata din autobuz si alte sase persoane dintr-un vehicul particular care se afla de asemenea la locul" accidentului, a declarat pentru AFP directorul serviciilor de urgenta columbiene (UNGRD), Diana…

- O alunecare de teren produsa duminica in orasul Yaounde, capitala Camerunului, a ucis cel putin 14 persoane care participau la o inmormantare, a anuntat guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.

Cel putin 20 de oameni au murit si alti cel putin 14 au fost raniti in urma unui accident produs, sambata, pe un drum din Columbia, anunta Politia, citata de The Guardian.

Cel putin 33 de persoane au murit in inundatii si alunecari de teren in vestul Nepalului in ultima saptamana, a anuntat presa locala, potrivit BBC.

- Salvatorii din Nepal au intervenit in timpul ploilor torențiale pentru a scoate cadavrele din casele daramate de o alunecare de teren. 22 de oameni au murit și 10 au fost raniți, au anunțat duminica autoritațile.