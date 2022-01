Columbia: Cel puţin 23 de morţi în confruntările dintre grupările armate rivale Ciocnirile dintre gruparile armate rivale din Columbia au provocat cel putin 23 de morti în apropierea granitei cu Venezuela, conform unui anunt facut luni de ministerul apararii de la Bogota, transmit AFP și Agerpres. "Pâna acum au fost gasiti 23 de morti" într-o zona rurala din departamentul Arauca (nord-estul Columbiei), a declarat adjunctul ministrului apararii Jairo Garcia, dupa o întâlnire în regiune, fara a preciza daca printre victime se numara si civili. Bilantul intial prezentat luni dimineata de autoritati indica 16 persoane ucise în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

