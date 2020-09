Cel putin 13 senatori columbieni au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus dupa ce au participat la o sesiune plenara in cladirea Parlamentului, a anuntat joi Senatul columbian, relateaza dpa. Alti cinci senatori sunt suspectati ca ar fi fost infectati cu COVID-19 si asteapta rezultatele analizelor. Senatorii au fost testati dupa ce au mers in Parlament pentru a vota numirea unui judecator si unui inspector general pe 27 august. Congresul a organizat in general sesiuni online in timpul pandemiei. Senatul a declarat ca sesiunea plenara a avut loc cu masuri stricte de siguranta sanitara si…