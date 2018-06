Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul de dreapta, Ivan Duque, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Columbia, dar urmeaza sa se confrunte pe rivalul sau de stanga, Gustavo Petro, in turul al doilea, la 17 iunie, potrivit rezultatelor oficiale, transmite AFP. Dupa 99,46% din voturile…

- Alegeri prezidențiale in Columbia. Columbienii sunt așteptați, duminica, la urne pentru a-și alege președintele in primul scrutin dupa semnarea acordului de pace cu Fortele Revolutionare Armate din Columbia (FARC), puternica gherila care a depus armele si s-a transformat in partid politic, scrie poresa…

- Petre Apostol Dupa prezenta in doua semifinale consecutive la turneele precedente la care a luat parte (Monterrey, Mexic; Bogota, Columbia), jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a participat saptamana aceasta la o alta competitie de categorie „International” din circuitul mondial profesionist (WTA),…

- Salariul minim va ajunge, astfel, la 37 de dolari pe luna, la cursul oficial. Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a anunţat luni majorarea cu 95% a salariului minim, pentru a marca Ziua Internaţională a Muncii, înaintea scrutinului de la 20 mai în care va încerca…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a reusit sa ajunga pentru a doua oara consecutiv in semifinalele unui turneu de categorie „International” (premii de 250.000 de dolari) din circuitul WTA, ca urmare avansand pe cea mai inalta pozitie din cariera pana acum in clasamentul mondial.…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (25 ani, 76 WTA), s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a trecut de rusoaica Ana Blinkova cu 1-6, 7-6 (8), 6-4.

- Jucatoarea germana de tenis Tatjana Maria, principala favorita, si suedeza Johanna Larsson, cap de serie numarul trei, s-au calificat, luni, in optimile de finala ale turneului WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Tatjana Maria a dispus in primul tur de Georgina Garcia…

- Senatorul Ivan Duque va fi candidatul dreptei iar fostul primar al Bogotei, Gustavo Petro, va reprezenta stanga la alegerile prezidentiale din Columbia din 27 mai si 17 iunie, potrivit rezultatelor alegerilor primare organizate duminica de fiecare tabara politica, transmite AFP. Ivan Duque, din partea…