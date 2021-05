Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul columbian a anuntat marti ca "verifica informatia" despre presupusa moarte in Venezuela a lui Jesus Santrich, unul dintre liderii fostei gherile columbiene Fortele Armate Revolutionare din Columbia (FARC), care a participat la negocierile de pace din 2016, relateaza miercuri France Presse.…

- Guvernul german a anuntat miercuri interzicerea organizatiei islamiste Ansaar International, acuzata ca finanteaza terorismul sub acoperirea actiunilor caritabile, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres. Ministrul de interne Horst Seehofer 'a interzis asociatiile Ansaar International e.V.…

- India a inregistrat duminica, 25 aprilie, aproape 350.000 de noi cazuri de Covid-19 in 24 de ore, un nou record al infectarilor zilnice la nivel global, scrie agenția France Presse, citata de News.ro . Autoritatile au decis sa prelungeasca cu o saptamana carantina in capitala New Delhi. India, o tara…

- Ministrul ceh de Externe, Tomas Peticek a fost demis, luni, a anunțat biroul președintelui Milos Zeman, pe Twitter, pe motivul ca s-a opus achiziționarii și folosirii vaccinului rusesc Sputnik, relateaza Politico. Ministrul de Interne, Jan Hamacek va prelua interimar postul.

- India este pregatita sa acorde stimulente producatorului Tesla, astfel incat costurile acestuia de productie sa fie mai mici decat in China, daca firma miliardarului Elon Musk se angajeaza sa produca vehicule electrice in tara din sud-estul Asiei, a declarat, pentru Reuters, ministrul indian al Transporturilor,…

- Guvernul francez l-a criticat pe primarul orașului Lyon dupa ce acesta a dispus înlaturarea carnii din meniurile școlilor locale, relateaza BBC.Primarul Grégory Doucet, un membru al Partidului Verde, a declarat ca mutarea va duce la o mai buna gestionare a serviciilor în contextul…

- Guvernul ceh a renuntat vineri la planurile privind o posibila redeschidere a magazinelor neesentiale incepand de saptamana viitoare, in conditiile in care numarul de contaminari cu noul tip de coronavirus continua sa puna presiune pe spitalele deja excedate. Ministrul ceh al industriei, Karel Havlicek,…

