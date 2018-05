Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri prezidențiale in Columbia. Columbienii sunt așteptați, duminica, la urne pentru a-și alege președintele in primul scrutin dupa semnarea acordului de pace cu Fortele Revolutionare Armate din Columbia (FARC), puternica gherila care a depus armele si s-a transformat in partid politic, scrie poresa…

- Ajuns la primul an din cei cinci de mandat la Palatul Elysee, progresistul Emmanuel Macron are deja o eticheta, „presedintele bogatilor“, o imagine total diferita decat cea promovata in campanie.

- Candidatul partidului "Democrația Acasa" la functia de primar al Capitalei vrea sa lanseze negocieri cu toti pretendentii pro-europeni la fotoliul de edil. Vasile Costiuc este convins ca fortele de dreapta trebuie sa participe la alegeri cu un program unic.

- Candidatul independent pentru șefia capitalei Vasile Costiuc susține in aceste momente o conferința de presa cu tema „Candidatul unic, program comun pentru Chișinau – Unirea Forțelor de Dreapta".

- Politistii locali continua campania de atentionare si sanctionare a persoanelor care arunca hartii, ambalaje, resturi de tigari, coji de seminte in parcuri, alei si peluze, zone verzi sau orice alt loc de folosinta publica comuna si a celor care isi plimba animalele de companie fara lesa si care nu…

- Candidatul comun al Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA) si al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de primar al Chisinaului, Andrei Nastase, este invitatul emisiunii „Adevarul Live Moldova” de luni, 2 aprilie, de la ora 18.00. Liderul PPDA va vorbi despre sansele opozitiei…

- Senatorul Ivan Duque va fi candidatul dreptei iar fostul primar al Bogotei, Gustavo Petro, va reprezenta stanga la alegerile prezidentiale din Columbia din 27 mai si 17 iunie, potrivit rezultatelor alegerilor primare organizate duminica de fiecare tabara politica, transmite AFP. Ivan Duque, din partea…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, pe care Silvio Berlusconi isi exprimase speranta ca se va putea baza, s-a declarat joi seara candidat pentru a conduce guvernul italian in cazul victoriei coalitiei de dreapta-extrema dreapta la legislativele de duminica, relateaza AFP. "Ii multumesc…