- Aproape 159.000 de hectare au fost despadurite in Columbia anul trecut, o suprafata echivalenta cu cea a unui oras cu peste 12 milioane de locuitori, precum megalopolisul brazilian Sao Paulo, potrivit unui raport oficial publicat si citat de agentia AFP.

- Consiliul Local Miroslava a aprobat trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al comunei in domeniul public al statului raman și in administrarea ministerului sanatații pentru construirea unui Institut Regional de Boli Cardiovasculare. Primarul comunei, Dan NIȚA, a declarat ca suprafața de…

- Suprafata padurilor taiate anul trecut a fost de 190.610 hectare, in creștere cu 9.049 de hectare fața de 2018, din care au fost taiate la ras 3.518 hectare (+83 ha fața de 2018). Asta inseamna 9,6 hectare pe...

- Suprafata regenerata de padure in Romania a scazut anul trecut cu 9,6% (-2.584 ha), la 24.459 hectare, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Cel mai mare volum de masa lemnoasa s-a recoltat in 2019 in regiunile de dezvoltare Nord-Est (26,8% din totalul volumului…

- Suprafata agricola calamitata pana in prezent din cauza secetei a ajuns la 1,1 milioane de hectare, a anunțat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. La nivel national, sunt irigate doar 222.121 hectare, aproximativ 20% din totalul suprafeței afectate de seceta. “Echipele de constatare…

- "Avem pana acum situatia centralizata legata de declaratiile suprafetelor calamitate si raportata la declaratiile fermierilor. Suprafata calamitata este de 1,1 milioane hectare. Echipele de constatare a pagubelor produse de seceta lucreaza, au lucrat si sambata si duminica, astfel incat acolo unde…

- Numarul fermierilor din judetul Olt care s-au inscris in programul pentru sustinerea productiei de usturoi a crescut de mai mult de trei ori in acest an fata de anul precedent, potrivit directorului adjunct al Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt, Ion Anuta, care a precizat ca pana acum sunt inscrisi…

- Pana sambata seara, pompierii din Alba au reușit sa stinga și incendiul de padure de la Poșaga, ce a izbucnit in urma cu trei zile, dar și cel de la Bistra. Continua intervenția la Ocoliș. Potrivit ISU Alba, in zona Poșaga a ars aproximativ 11 hectare de litiera de padure. Suprafața afectata la Bistra…