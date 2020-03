Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a decis sa declare starea de urgența, pentru a-și proteja cetațenii, in contextul epidemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut de Gergely Gulyas, seful Cancelariei Prim-Ministrului Ungariei. Starea de urgența, care este in vigoare pana la revocarea masurii, permite Guvernului sa…

- Polonia intentioneaza sa decreteze starea de urgenta epidemica in contextul raspandirii coronavirusului, a comunicat, joi, Ministerul polonez al Sanatatii. Guvernul Poloniei urmeaza sa instituie starea...

- Toate competițiile de copii și juniori au fost suspendate de Federația Romana de Fotbal din cauza coronavirusului. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis astazi inchiderea instituțiilor de invațamant preuniversitar din toata țara. Perioada inclusa in decizie este 11-22 martie. FRF…

- S-a decis! Zborurile spre și dinspre Italia au fost anulate, din 9 pana pana in 23 martie, conform declarațiilor ministrului interimar al Ministerului Afacerilor Interne, Marcel Vela, dupa Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența. S-a decis, la aceasta intrunire desfașurata duminica noapte,…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a instaurat sambata starea de urgenta pentru a lupta impotriva noului coronavirus, care continua sa se raspandeasca, cu 21 de cazuri noi si un total de 76, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de…

- Barajul pentru EURO 2020 dintre Islanda și Romania este in pericol. Nordicii au decretat stare de urgența din cauza coronavirusului. Islanda - Romania e programat sa se dispute pe 26 martie, la Reykjavik. Oficialitațile din Islanda au intrat in alerta dupa ce au fost detectate primele doua cazuri de…

- Islanda a decretat stare de urgenta vineri, dupa ce doua persoane au contractat noul coronavirus pe teritoriul tarii, informeaza dpa, scrie agerpres.ro.Acestea sunt primele cazuri cunoscute in Islanda care nu au legatura cu calatoriile internationale.

- New South Wales, cel mai populat stat din Australia, a decretat joi a doua stare de urgența in tot atatea luni in urma caldurii extreme din ultimele zile și a vanturilor puternice care au provocat incendii de vegetatie necontrolate, unele aflate in apropiere de Sydney, potrivit Mediafax.In…