Columbia a ajuns la 90.000 de morți din cauza COVID-19 Columbia a inregistrat joi 545 de morti din cauza COVID-19 in 24 de ore, recordul sau de la inceputul pandemiei, si a depasit pragul de 90.000 de decese pana in prezent, in plina criza sociala impotriva guvernului, noteaza AFP. In ultimul sau raport, Ministerul Sanatatii a indicat ca numarul de morti de la inceputul pandemiei in martie 2020 a fost de 90.353, in timp ce contaminarile depasesc 3,4 milioane de cazuri, dupa un record de 28.624 de cazuri in 24 de ore. Columbia se confrunta cu al treilea val al pandemiei de COVID-19, cu un numar de cazuri mortale printre cele mai ridicate de la inceputul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

