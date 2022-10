Columbia: 20 de morți și 15 persoane rănite într-un tragic accident Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si 15 au fost ranite intr-un accident de autocar sambata in sud-vestul Columbiei, a anuntat politia locala, scrie AFP, preluat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

