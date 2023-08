Colțuri de rai în zona montană a județului Timiș, perfecte pentru o evadare de weekend (foto) Una din cele mai pitorești zone ale județului Timiș, aflata in partea de rasarit a acestuia, incepe sa fie din ce in ce mai interesata in a amenaja locuri și evenimente cat mai atractive pentru atragerea turiștilor. Satele care aparțin de comuna Tomești și imprejurimile acestora sunt oaze de liniște dar și destinații unde vizitatorii […] Articolul Colțuri de rai in zona montana a județului Timiș, perfecte pentru o evadare de weekend (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua/luna/anul: 30-07-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 30 iulie, ora 12:00 – 31 iulie, ora 10:00; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: intensificari ale vantului și instabilitate atmosferica…

- ADVERTORIAL. RETIM Ecologic Service S.A. informeaza toți utilizatorii serviciului de salubrizare (persoane fizice, asociații de proprietari/locatari, persoane juridice și instituții publice) din Zona 1 a județului Timiș, ca urmeaza sa se modifice tarifele de facturare, datorita modificarii tarifelor…

- La aproximativ 30 de km de Targu Mureș, la finalul unui drum anevoios pe care cu greu circula azi pana și caruțele trase de cai, se situeaza satul Magheruș. Aparținand comunei Nadeș, Magheruș este un sat fara semnal telefonic, fara poșta, fara spital. Istoria sa glorioasa, alaturi de obiceiurile și…

- In urma cu mai mulți ani, in podgoria Aradului s-a amenajat un „drum al vinului”, care strabate cele mai importante localitați viticole intr-unul din cele mai vechi ținuturi in care se cultiva vița-de-vie pe teritoriul Romaniei de astazi, inca din epoca feudalismului timpuriu, iar modelul este preluat…

- Cum poți sa descoperi tradițiile locale din Alba, in doua zile. Evenimente in zone rurale ale județului in weekend-ul 8-9 iulie Gastronomie tradiționala, muzee etnografice, concerte folclorice, degustari de vinuri sau plimbari cu trasura: toate acestea pot fi facute in weekend-ul 8-9 iulie, in județul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale valabil in zona de munte a județului Suceava incepand astazi, 9 iunie, intre orele 14:00 și 23:00. Potrivit meteorologilor, in acest interval, in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș,…

- Meteorologii au emis, joi de dimineața, o atenționare Cod galben de vreme rea in zona montana a județului Dambovița. Avertizarea este valabila in intervalul 12.00 -23.00. In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari…

- Din cand in cand, Lidl Romania lanseaza niște promoții in care vinde produse foarte interesante pentru romani, la prețuri mult mai mici. Așadar, care sunt produsele perfecte pentru weekend care sunt reduse cu pana la 40% in Lidl Romania. Sunt disponibile de sambata in magazine. Lidl Romania lanseaza…