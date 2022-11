Și la Găești se reabilitează unități școlare prin PNRR

Liceul ” Dr. C. Angelescu”din Găești, va fi reabilitat cu finanțare prin PNRR, Primaria Găești a obținut finanțare pentru corpurile C 1 Internat, C12 Liceu, C15 Atelier și C19 Cantină.Valoarea proiectului 11.497.498,68 lei ” Am primit o veste minunată și vreau să ne bucurăm… [citeste mai departe]