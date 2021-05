Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Mare, denumita si Saptamana Patimilor, incepe astazi. In aceasta saptamana, credinciosii rememoreaza drumul si patimile indurate de Iisus Hristos pentru mantuirea omului. Pentru fiecare zi din Saptamana Mare sunt stabilite anumite traditii si obiceiuri ce dateaza din strabuni, iar gospodinele…

- Anul 2021 a fost declarat de Sfantul Siond al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) drept „Anul omagial al pastorației romanilor din afara Romaniei‟. In acest context, Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Romane, in parteneriat cu Ministerul Educației si Cercetarii, a inițiat organizarea unui Concurs…

- Un incendiu s-a produs in aceasta dimineața la biserica din Vulturu de Sus. Din datele primite de la martori, focul ar fi izbucnit in locul amenajat pentru aprins lumanari, din curtea bisericii. Martorii spun ca la fața locului intervine un echipaj de pompieri cu o autospeciala de stingere cu apa și…

- Trupul neinsuflețit al lui Andrei Ionaș, dirijorul ochestrei Ansamblului Folcloric „Tara Vrancei”, cel care a decedat sambata noapte, este depus la Biserica „Adormirii Maicii Domnului‟ din Focșani, iar slujba de inmormantare va avea loc in acesta seara, in jurul orei 20:00. Maine, cortegiul funerar…

- Polițiștii specializați in protejarea patrimoniului cultural au recuperat calota unui coif medieval, de origine vikinga, unicat in Romania și printre puținele exemplare cunoscute in Europa, se anunța intr-un comunicat al Poliției Romane. Bunul este apreciat de specialiștii in domeniu ca avand o valoare…

- Intervenție de stingere a unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din satul Balta Raței, comuna Vanatori. Conform reprezentanților ISU Vrancea, ard circa 15 mp din acoperiș. Incendiul este localizat, se lucreaza la lichidare. Intervin 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani,…