- Ziua de joi este benefica pentru a recurge la anumite superstiții de atragere a banilor. Aceasta zi fiind sub influența planetei Jupiter, Marele Benefic, cel care sporește banii și ne ajuta sa nu ii risipim.Superstiții pentru a atrage baniiDaca este sa imprumutam bani, specialiștii in arte divinatorii,…

- Cantarețul de manele Babasha a oferit un raspuns și a explicat faptul ca impresarii celor de la Coldplay l-au contactat și i-au propus sa cante pe scena Arenei Naționale la concertele de pe 12 și 13 iunie 2024.„Va salut pe toți! Sunt Babasha și aș vrea sa revin și eu cu un raspuns pentru tot ceea ce…

- Cantaretul Babasha, 22 de ani, a vorbit, intr-un videoclip pe Instagram, despre aparitia in concertul Coldplay: „Nu ma asteptam in viata mea sa fie chiar atat de rau. Le multumesc tuturor celor care mi-au luat apararea”.

- Babasha, pe numele sau real Vlad Babașa, este originar din Bacau și la ora actuala este foarte popular pe mai multe platforme de streaming audio. Acesta a starnit controverse dupa ce a cantat la mult așteptaul concert Coldplay in Romania, in fața a 50.000 de spectatori.

- Apar detalii ingrozitoare despre crima din Botoșani. Tatal fetiței ucisa de unchiul vitreg a venit in Romania pentru a o inmormanta. Barbatul a facut declarații șocante, spunand ca a voia sa iși ia fetița de la familia fostei soții, caci nu crede ca ar fi fost in singuranța. iata, insa, ca acest lucru…

- Cu toate ca in 2023 Romania se afla tot la coada clasamentului in UE privind speranța de viața, fața de 2003, țara noastra a urcat cu 5,6 ani in statistici, cu a doua cea mai mare creștere din UE, dupa Estonia.

- Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” gazduiește joi, 16 mai, de la 18.30, vernisajul expoziției temporare de fotografie „emoții romanești”, un proiect realizat in parteneriat cu artistul Rareș Beșliu.