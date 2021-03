Colți de mamut de acum 40 000 de ani în Kuzbass, Siberia Reprezentanții Kuzbassrazrezugol au donat joi, in orașul Kemerovo, patru colți de mamut și un os metacarpian unui cal primitiv catre muzeul de stat local al tradiției locale. Potrivit Larisei Beresneva, șefa departamentului de relații cu publicul al companiei Kuzbassrazrezugol, ramașițele au fost gasite la mina de carbune Kedrovsky in timpul operațiunilor de decupare de catre minerii din brigada de excavare. Aceste obiecte in sine sunt foarte interesante, atat pentru colecțiile muzeale, cat și pentru știința, deoarece colții sunt atat de bine conservați, iar aceștia sunt colții… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

