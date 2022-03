Colțescu e șeful! Nascut pe 7 mai 1977 la Craiova, arbitrul despre care scriu azi a debutat in Liga 1 la 26 de ani și a ajuns FIFA la 29. Era socotit, ca și in prezent, printre cei mai talentați cavaleri ai fluierului de la noi, dar și capricios, inconstant. Capabil sa conduca impecabil un meci pentru a-l strica pe urmatorul. Un fel de branza buna in burduf de caine, sper ca asta sa nu-l deranjeze. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

