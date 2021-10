Klaus Iohannis efectueaza, maine, o vizita de stat in Egipt

Presedintele Klaus Iohannis va efectua, miercuri, o vizita de stat in Republica Araba Egipt, la invitatia omologului sau, Abdel Fattah El Sisi, a informat Administratia Prezidentiala.Vizita se desfasoara in cadrul dialogului bilateral foarte bun din ultimii ani, precum si in contextul… [citeste mai departe]