- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat luni ca noul Consiliu de Administratie al Colterm, compania de termoficare din Timisoara cu peste 50.000 de abonati, a declansat procedura intrarii in insolventa.

- Societatea de termoficare a Timișoarei intra oficial in insolvența, a decis Consiliul de Administrație al Colterm, luni dimineața. Anunțul a fost facut, luni, de primarul Dominic Fritz, care numește insolvența „un proces de reconstrucție a increderii”. Edilul spune ca urmeaza și o majorare a tarifelor.

- Viceprimarul Cosmin Tabara a reacționat printr-un amplu mesaj pe Facebook la numirea in Consiliul de Administrație al Colterm a unor liberali din tabara lui Raul Ambruș, cu care a luptat pentru conducerea filialei PNL Timișoara. „Vreau sa precizez de la inceput: NU a fost nicio negociere USR – PNL cu…

- Intr-un moment in care inflația pare scapata de sub control, Banca Naționala a Romaniei (BNR) trebuie sa renunțe la orientarea actuala a politicii monetare și sa intervina, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, profesorul Silviu Cerna, economist și fost membru in Consiliul de Administrație al BNR.…

- Cine va fi director la Scoala gimnaziala Filiasi este un subiect fierbinte si destul de greu pe masa conducerii ISJ Dolj. Noul inspector scoar general, Ion Daniel, care a preluat mandatul de azi va trebui sa decida cine va conduce Scoala Filiasi, astfel incat sa inceteze protestele si actul educational…

- Primarul Dominic Fritz a anunțat ca municipalitatea va contracta un credit de 20 de milioane de euro de la BERD, pentru a-și putea cofinanța proiectele de mobilitate ”verde” aflate in derulare. Este un credit de investiții, ne asigura primarul, plus ca ar fi la o dobanda ”incredibil de mica”. Municipalitatea…

- A aparut o nou[ organigrama a Colterm SA, votata in ședința Consiliul de Administrație in data de 16 august. Astfel, in loc sa puna in practica organigrama adoptata in 14 iunie in incercarea de a masca scandalul amenzii de 20 de milioane de euro, cei de la compania de termoficare au intocmit alta,…

- Frank Hajdinjak, fost director general al furnizorului de energie si gaze E.ON Romania, si Mihai Dan Todor au fost numiti in Consiliul de Administratie al combinatului chimic Chimcomplex Borzesti, pentru un mandat de un an. ”Societatea Chimcomplex SA Borzesti, in calitate de emitent, in conformitate…