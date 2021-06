Colterm încearcă să scape de ”cadoul” fostei administrații: spălatul de veceuri și reparația și zugrăvitul școlilor Ideile …”crețe” ale fostei administrații, care au bagat pe gatul Colterm activitați care nu aveau absolut nimic cu activitatea de baza desfașurata de aceasta au sporit semnificativ pierderile societații. Spalat de veceuri, reparații la școli, stația de sortare a gunoiului, toate acestea au sporit gaura neagra, in plus, inființarea noilor structure au dus și la ... The post Colterm incearca sa scape de ”cadoul” fostei administrații: spalatul de veceuri și reparația și zugravitul școlilor appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Dominic Fritz incearca, inainte de ședința AGA de maine, sa acopere scandalul de proporții de la Colterm SA pe tema amenzii de peste 100 milioane de lei primite pentru ca nu au fost achiziționate certificatele pentru gazele de sera cu un ”mare” anunț. Primaria Timișoara a trimis, astazi,…

- Angajatii companiei Colterm vor fi in continuare cei mai buni zidari, faianțori sau zugravi pentru municipalitatea timișoreana, a decis Consiliul Local Timișoara, in ședința de plen de marți. Contractul a fost prelungit pe inca patru ani, chiar daca s-a propus soluția angajarii unor firme de specialitate…

- In vizita electorala in Timisoara, in competitia interna din PNL, premierul Florin Citu l-a atacat pe primarul Dominic Fritz, in chestiunea Colterm. In schimb, l-a laudat pe colegul sau de partid, Alin Nica, pentru campania de vaccinare. Spre deosebire de Ludovic Orban care, atunci cand a fost la Timisoara…

- Raoul Trifan afirma ca nu ar fi vrut sa intervina in disputa pe marginea Colterm. A facut-o insa impins de “modul oportunist și total lipsit de interes” in care PNL Timiș s-a implicat in acest scandal. Fara sa intre foarte mult in subiectul Colterm, Trifan face mai mult o analiza privind relatia dintre…

- Colterm a anunțat ca efectueaza lucrari in cadrul proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura urbana, Etapa…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, nu scapa oportunitatea oferita de plata de catre Guvern a certificatelor verzi pentru societatea Colterm și il ”impunge” din nou pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Cel puțin in problema societații de termoficare, Nica spune ca Fritz nu a facut…

- Colterm anunța ca va intrerupe furnizarea incalzirii, timp de trei zile, la mai multe imobile aferente punctului termic 82. Masura este necesara in vederea efectuarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii…

- Incident nemaiintalnit sambata seara la Timișoara. In jurul orei 20:30, polițiștii Secției 3 i-au facut semn sa opreasca unui autoturism care se deplasa pe Calea Șagului, insa conducatorul auto nu s-a conformat, accelerand și continuandu-și deplasarea. Dupa mai multe solicitari de oprire prin intermediul…