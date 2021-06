Stiri pe aceeasi tema

- Revenita dupa 6 ani in Liga 1, Rapid continua seria desparțirilor de jucatorii care au evoluat sezonul trecut in Liga 2. Dupa plecarile lu Marian Draghiceanu și Daniel Benzar și retragerea lui Ionuț Voicu, a venit randul altui jucator sa iși termine contractul cu Rapid. Amir Jorza a plecat de la Rapid…

- Primarul Dragoș Soare a anunțat public ca nu va mai prelungi contractul de lucrari pentru finalizarea stației de tratare a apei din Slobozia. «Daca pana la finalul lunii nu se executa lucrarile restante, contractul nu va mai fi prelungit! Le-am prelungit de 3 ori contractul și n-au trimis un om in șantier…

- Antrenorul Leo Grozavu si-a prelungit contractul cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, a anuntat, sambata, clubul ardelean. "Antrenorul Leo Grozavu si-a prelungit sambata contractul cu clubul de fotbal Sepsi OSK pentru inca un sezon, fiind valabil astfel pana la 30 iunie 2022", a anuntat clubul Sepsi.…

- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a anuțat ca antrenorul Leo Grozavu și-a prelungit contractul cu clubul ardelean. „Antrenorul Leo Grozavu si-a prelungit sâmbata contractul cu clubul de fotbal Sepsi OSK pentru înca un sezon, fiind valabil astfel pâna la 30 iunie 2022",…

- Legendarul fotbalist spaniol, Andres Iniesta, nu se gandește la retragere chiar daca a implinit 37 de ani. Ibericul și-a prelungit contractul cu Vissel Kobe, formație pentru care evolueaza din 2018, dupa ce s-a desparțit de Barcelona.

- Fotbalistul brazilian Neymar si-a prelungit cu trei ani contractul cu Paris Saint-Germain, de care este legat acum pana in anul 2025, a anuntat sambata clubul din capitala Frantei dupa lungi negocieri. Atacantul, care are acum 29 de ani, a venit in 2017 de la FC Barcelona pentru 222 de…

- ​Portarul costarican Keylor Navas si-a prelungit cu un an contractul cu Paris Saint-Germain, de care este legat acum pâna în 2024, a anuntat luni campioana din Ligue 1, citata de France Football.Aproape ireprosabil în actuala stagiune la PSG, Keylor Navas, care va împlini…

- Fotbalistul suedez Zlatan Ibrahimovici a declarat, dupa ce si-a prelungit cu un sezon contractul cu AC Milan, ca daca ar putea ramane pe viata la gruparea italiana ar face acest lucru, potrivit news.ro. “Sunt foarte fericit. Am asteptat aceasta zi si acum mai am un an, ceea ce este foarte…