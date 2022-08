Colterm continuă pregătirile pentru sezonul rece Colterm continua pregatirile pentru sezonul rece. Astfel, luna iulie a fost incheiata cu un stoc de 19.000 tone de carbune, urmand ca și in perioada urmatoare sa fie continuata aprovizionarea, in vederea asigurarii totalului necesar, de 250.000 de tone, pentru sezonul rece urmator. Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in sala „Gheorghe Barițiu” s-a desfașurat primul antrenament al jucatorilor de la Potaissa Turda din noul sezon. De la antrenament nu au lipsit nou-veniții: Mihai Popescu, Luka Groff și Janja Vojvodic. Din pacate, turdenii nu au scapat de accidentari, Cintec, Szoke și Ghița fiind indisponibili…

- Intre 14-16 iulie a.c. se desfașoara Raliul Sibiului! Cei mai buni piloți din țara sunt așteptați, intre 14 și 16 iulie, la Sibiu pentru o noua etapa a Campionatului Național de Raliuri 2022. Organizatorii Raliului Sibiului pregatesc o noua ediție de colecție, presarata cu mult spectacol, pe probele…

- Andy Murray s-a retras oficial de la Openul Franței, deoarece are in vedere o participare la Wimbledon și sezonul pe iarba. Fostul nr. 1 mondial urma sa renunțe la sezonul de zgura, dar s-a razgandit și a acceptat un wildcard la Madrid Open. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pregatirile pentru sezonul estival sunt in curs de desfașurare, au anunțat vineri, 13 mai, reprezentanții Complexului de Sport și Agrement "Weekend" din Targu Mureș. "Umplem treptat bazinele și dam drumul la apa in zona de navigație. Inlocuim elementele de la locul de joaca care necesita reparații.…

- Serialul „Povești de familie” aduce și de data aceasta telespectatorilor intamplari ce pot deveni adevarate lecții de viața. Descopera ce s-a intamplat in episodul difuzat in data de 11 mai 2022.

- In cea de-a 13-ea ediție iUmor, e timpul ca vedetele care au avut rolul de cel de-al patrulea jurat sa faca roast la adresa lui Mihai Bendeac, a Deliei și a lui Cheloo. Chef Florin Dumitrescu a venit pregatit cu o serie de glume savuroase.

- * Oamenii muncii sperau ca vremea va tine cu ei la inceput de mai, dar ba ploua, ba e frig, asa ca multi sunt nevoiti sa mai astepte pana cand se vor bucura de natura, de aer curat si fum de gratare. De intarziere profita pe ultima suta de metri si proprietarii bazelor de agrement, care fac ultimele…

- Vacantele la mare in Romania vor fi mai scumpe in sezonul estival din acest an, ca urmare a preturilor in crestere la utilitati, produse alimentare sau la materii prime – atrag atentia patronatele din domeniu. Lipsa de personal estimata la peste 10.000 de lucratori pe litoral ramane o problema si in…