- Consilierii locali din Timisoara sunt chemati, marti, de la ora 17.00, in regim online, la o sedinta a Adunarii Generale a Actionarilor Colterm - societatea de termoficare din Timisoara, pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in regim…

- Sedinta AGA va fi precedata de o sedinta ”de indata” a Consiliului Local Timisoara pentru aprobarea aceluiasi contract. Vechiul contract de delegare a activitatii de termoficare a fost incheiat in 2006, pe 15 ani, expirand anul acesta. Din acest motiv, noul contract, in conformitate cu avizul primit…

- Consilierii locali sunt chemați, marți, de la ora 17, in regim online, la o ședința AGA Colterm, pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in regim centralizat in Timișoara catre Colterm S.A. Astfel, Primaria Timișoara se asigura ca serviciul…

- Aleșii Cugirului au aprobat, in ședința extraordinara, modificarea tarifelor unice aprobate in Contractul de delegare din 27.12.2018, astfel: – Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii,…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, spune ca așteapta mai multa responsabilitate din partea consilierilor locali pentru a rezolva problema gunoiului din sector si pentru a putea rezilia contractul cu Romprest. „Daca consilierii nu vin, inseamna ca le place gunoiul”, a spus edilul. „Am cerut sa fiu…

- ”Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a convocat pentru vineri, 23 iulie, ora 12.00, o sedinta de indata a Consiliului Local pentru a se discuta rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare incheiat cu Compania Romprest Service SA. Pe ordinea de zi a sedintei extraordinare…

- Consilierii PNL, PSD si Pro Romania au votat in sedinta Consiliului Local de mar'i un proiect de hotarare care are un singur obiectiv - „o vanatoare de vrajitoare impotriva primarului Timisoarei Dominic Fritz”, arata USR PLUS, intr-un comunicat de presa, potrivit news.ro. Hotararea obliga…