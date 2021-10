Colterm are gaze naturale pe trei zile Compania de termoficare Colterm a reușit semnarea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru repornirea sistemului de incalzire. Din pacate, acesta este valabil pe doar trei zile, parteneri fiind o companie romaneasca din Cluj. Vom reveni cu amanunte. The post Colterm are gaze naturale pe trei zile appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

