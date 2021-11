Stiri pe aceeasi tema

- Colterm a anunțat, in aceasta dimineața ca ”din cauza unor sincope in alimentarea cu carbune am fost nevoiți ca, in timpul nopții trecute, sa reducem temperatura de furnizare a caldurii pana 33 de grade, la plecarea din punctele termice. Cel mai tarziu, in cursul acestei seri situația se va reglementa,…

- Caloriferele timișorenilor branșați la compania locala de termoficare sunt relativ calduțe, insa nu sunt nici pe departe pe atat de fierbinți incat sa incalzeasca locuințele. Administrația Fritz a anunțat ieri ca societatea care furnizeaza caldrua va intra in insolvența, din cauza datoriilor istorice.…

- Descinderi ale polițiștilor de frontiera și jandarmilor, luni, la Timișoara. Oamenii legii au percheziționat mai multe locații in care ar locui persoane banuite de trafic de migranți. UPDATE. Migranții le plateau irakienilor intre 1.000 și 2.000 euro pentru a-i duce in vestul Europei

- Aproape jumatate dintre unitațile de invațamant din Timișoara nu au caldura in salile de clasa, temperatura medie fiind sub 20 de grade... The post Patru școli din Timișoara se inchid din cauza temperaturii scazute din salile de clasa. Se pregatesc și altele appeared first on Renasterea banateana .

- De luni, societatea Colterm a demarat livrarea de energie termica in apartamentele timișorenilor, dar nimeni nu știe cum se va putea asigura și in continuare apa calda și energia termica, acuza consilierul local Roxana Iliescu. Deocamdata nu exista carbune in stocuri și nici contracte ferme pentru livrarea…

- Inundatii au antrenat inchiderea a zeci de mine de carbune intr-o importanta regiune producatoare situata in nordul Chinei, in timp ce Beijingul incearca sa creasca extractia cu scopul de a contracara penurii de electricitate, relateaza AFP. Peste 60 de mine si-au incetat activitatea in provincia…

- Cinci trenuri au avut intarzieri intre 100 și 300 de minute din cauza unei avarii la alimentarea cu energie electrica pe raza Regionalei CF Timișoara. Sambata sunt posibile alte intarzieri. CFR Calatori informeaza ca in noaptea de vineri spre sambata, din cauza unor deranjamente ale infrastructurii…

- O noua acțiune a DNA Timișoara in dosarul in care este investigat modul in care a fost pus la cale un mecanism de fraudare a subvențiilor europene pentru oi din rasa țurcana, totul pornind de la o reclamație a celebrului Ghița Ciobanul, care apare in reclamele pentru rețelele de telefonie mobila. Uniunea…