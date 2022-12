Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, instituirea unui program de sprijin pentru unitatile administrativ-teritoriale unde functioneaza sisteme de alimentare centralizata cu energie termica pe baza de carbune, pacura sau biomasa, anunta Ministerul Dezvoltarii. Bugetul propus este de 250 de milioane…

- Luni dimineața, Romania va avea, in total, 3 miliarde metri cubi gaze in depozite, ceea ce corespunde unui grad de umplere de 97,7% din capacitatea totala de inmagazinare, potrivit datelor furnizate de catre Transgaz. Și la carbune stam bine. Sunt 900.000 de tone de carbune in plus, in stocuri. “Nu…

- La iarna, costurile pe care le vor suporta moldovenii, pentru a supraviețui din cauza majorarii tarifelor la gazele naturale, agent termic și electricitate, vor fi de patru ori mai mari fața de ultimii ani. Potrivit unui sondaj realizat de CBS Research, la comanda IDIS „Viitorul” arata ca, 50% din populația…

- ”Cred ca este important sa subliniem ca la nivelul depozitelor avem inmagazinata o cantitate de gaze care depaseste 90% din capacitate, ceea ce ne da siguranta ca putem sa asiguram cantitatea de gaze naturale, atat pentru consumul cetatenilor, pentru sustinerea economiei si in continuare vom lua masuri…

- Romania nu va avea probleme cu energia in aceasta iarna Foto: captura video. România nu va avea probleme cu energia în aceasta iarna, a spus vineri ministrul energiei, Virgil Popescu. Ministrul a precizat ca tara noastra are întreaga cantitate de gaze si carbune necesare…

- Nivelul de incarcare al depozitelor de gaze naturale din Ungaria este in prezent de 75% si, deoarece capacitatatea de inmagazinare a Ungariei este destul de mare, aceasta se situeaza mult peste media UE, raportat la consumul anual de gaze naturale, a anuntat ministrul Laszlo Palkovics, la conferinta…

- Primarul Capitalei a anuntat ca a identificat unele solutii pentru imbunatatirea calitatii serviciului de termoficare și, in acest sens, a fost demarat un proiect prin care se propune instalarea a 20 de minicentrale.