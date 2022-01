Pacienții tremura de frig in unele spitale din Timișoara care sunt racordate la Colterm. In ultimele zile, mai multe persoane s-au mobilizat și au cumparat zeci de paturi și pilote pentru Maternitatea Odobescu, dar și pentru Clinica de Oncologie din subordinea Spitalului Municipal. Colterm a trimis trei echipe pe teren pentru a lua masuri ca […] Articolul Colterm anunța ca a trimis echipe pe teren pentru a crește temperatura in saloanele spitalelor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .